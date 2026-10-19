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Sitapur News: संदना ने रालामऊ को हराकर जीता खिताब

Mon, 19 Oct 2026 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:57 AM IST
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Sandana won the title by defeating Ralamau
गोंदलामऊ। मछरेहटा क्षेत्र के छोटी कुसौली संदना में रविवार को आयोजित ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में संदना की टीम ने रालामऊ को हराकर खिताब जीत लिया। विजेता टीम को 21 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
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मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्रामसभाओं की टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रालामऊ की टीम ने 124 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी संदना की टीम ने पांच विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। शानदार बल्लेबाजी करने वाले उत्कर्ष पांडेय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वीरेंद्र अवस्थी की कमेंट्री ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।
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टूर्नामेंट के आयोजक और भाजपा कल्ली मंडल अध्यक्ष अतुल कुमार गौतम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि यतीन्द्र अवस्थी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं से युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। ऐसी प्रतियोगिताओं से ग्रामीण प्रतिभाएं आगे बढ़कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकती हैं।
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इस दौरान शशांक पांडेय, सुरेंद्र अवस्थी, सत्यप्रकाश शुक्ला, अखिलेश मिश्रा और कौशल सिंह सहित सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे।
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