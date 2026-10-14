फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Sales manager dies after being hit by pickup truck

Sitapur News: पिकअप की टक्कर से सेल्स मैनेजर की मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Sales manager dies after being hit by pickup truck
बिसवां। जहांगीराबाद मार्ग पर भोलागंज गांव के पास मंगलवार को पिकअप की टक्कर से बाइक सवार लखनऊ के विकासनगर निवासी संजय शुक्ला (45) की मौत हो गई। वह एक सीमेंट कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। परिजनों के अनुसार, वह मंगलवार को बाइक से बिसवां से जहांगीराबाद की तरफ जा रहे थे।
विज्ञापन


रेउसा की तरफ से गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे संजय सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी बीच पीछे से आ रही एक कार उनकी बाइक को कुचलते हुए निकल गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल संजय को बिसवां सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप और कार चालक अपने-अपने वाहन लेकर भाग गए। सीओ हर्षित ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन



बस की टक्कर से शिक्षिकाएं घायल
सिधौली। नेशनल हाईवे पर अहमदपुरजट गांव के पास मंगलवार को पीछे से आ रही परिवहन निगम की बस एक वैन से टकरा गई। हादसे में वैन सवार पांच शिक्षिकाएं घायल हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार, लखनऊ निवासी शिक्षिकाएं अर्चना (47), भारती सक्सेना (48), सुभाषिनी (29), अर्चना त्रिपाठी (41) और ज्योति मिश्रा (47) एक ही वैन से विद्यालय जा रही थीं। अहमदपुरजट गांव के पास वैन में पीछे से परिवहन निगम की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में सभी शिक्षिकाएं घायल हो गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन


आगे चल रहे ई रिक्शे में सवार सिधौली क्षेत्र के अलादादपुर गांव निवासी छोटकन्नी (47) भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गईं। सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी सिधौली पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी शिक्षिकाएं निजी अस्पताल चली गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed