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नगर अध्यक्ष रजनी गुप्ता के पति पंकज पूर्व सभासद और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके अनुसार बुधवार को वह परिवार के साथ छोटे भाई की ससुराल में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने बहराइच जिले के नानपारा गए थे। बृहस्पतिवार सुबह लौटने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर कमरों में रखी अलमारियों और लॉकर के ताले भी टूटे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि जेवर और एक लाख रुपये नकद गायब हैं। पीड़ित ने करीब 20 लाख रुपये की चोरी होने की आशंका जताई है।सीओ बिसवां हर्षित चौहान ने बताया कि रात में किसी पहर चोरी हुई है। घटना के समय परिवार घर पर नहीं था। जो तहरीर मिलेगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के खुलासे के लिए स्वाट और सर्विलांस समेत पांच टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।उधर, चोरी ने कंवरगडडी व महमूदाबाद में भी एक मकान व दो दुकानों को निशाना बना कर लाखों का माल पर कर दिया। अटरिया के पानपुर गांव निवासी रामखेलावन के अनुसार वह चौकीदार हैं। 23 नवंबर की रात चोर उनके घर में नकब लगाकर घुसे और सोने-चांदी के जेवर व बर्तन समेत करीब दो लाख रुपये का माल पार कर ले गए। सीओ वेदप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।