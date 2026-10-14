Sitapur News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका का गला दबाने की पुष्टि

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गौरतलब है कि सोमवार शाम गांव के बाहर गन्ने के खेतों में बालिका का शव संदिग्ध हालत में मिला था। परिजनों ने गले पर नाखून के निशान देखकर गला घोंटने और दुष्कर्म की आशंका जताई थी। पुलिस ने देर रात अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मंगलवार को सुरक्षा के मद्देनजर गांव में डॉग स्क्वायड टीम तैनात रहने के साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। पुलिस संदेह के आधार पर कई लोगों से पूछताछ कर रही है। विज्ञापन



थानाध्यक्ष रजनीश वर्मा ने बताया कि वीडियोग्राफी और पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक, स्वाट और सर्विलांस समेत चार टीमों को लगाया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

गौरतलब है कि सोमवार शाम गांव के बाहर गन्ने के खेतों में बालिका का शव संदिग्ध हालत में मिला था। परिजनों ने गले पर नाखून के निशान देखकर गला घोंटने और दुष्कर्म की आशंका जताई थी। पुलिस ने देर रात अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मंगलवार को सुरक्षा के मद्देनजर गांव में डॉग स्क्वायड टीम तैनात रहने के साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। पुलिस संदेह के आधार पर कई लोगों से पूछताछ कर रही है।थानाध्यक्ष रजनीश वर्मा ने बताया कि वीडियोग्राफी और पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक, स्वाट और सर्विलांस समेत चार टीमों को लगाया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

सीतापुर। मछरेहटा क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। दो चिकित्सकों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। दुष्कर्म की आशंका को स्पष्ट करने के लिए शरीर के अंगों की स्लाइड सुरक्षित कर जांच के वास्ते लैब भेजी गई है। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मृतका का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि एसपी देर शाम तक मछरेहटा में डटे रहे।