Sitapur News: बछड़े का सिर गायब मिलने से दहशत, नहीं मिले कोई पगचिह्न

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सिधौली वन रेंज के टडई कला गांव निवासी शिवराम मास्टर का बछड़ा घर के बाहर बंधा था। मंगलवार सुबह उठने पर उसका सिर गायब मिला। प्रधान प्रतिनिधि कफील ने वन विभाग को सूचना दी। वन दरोगा रामसेवक वर्मा टीम के साथ गांव पहुंचे और बछड़े के सिर की तलाश की। काफी देर तक खोजबीन के बाद भी सिर नहीं मिला। हमलावर जानवर के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।वन दरोगा रामसेवक वर्मा ने बताया कि बछड़े का पेट फूला हुआ था। आशंका है कि मरने के बाद सियार या कोई अन्य जानवर उसका सिर खाने के लिए खींच ले गया। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की।संदना इलाके में बाघिन और तेंदुए का सुराग नहींमिश्रिख वन रेंज के संदना इलाके में वन विभाग की टीम ने मंगलवार को संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बाघिन और तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। किसी वन्यजीव के ताजा पगचिह्न भी नहीं मिले। मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं।