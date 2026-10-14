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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Panic ensues after calf's head found missing; no footprints discovered

Sitapur News: बछड़े का सिर गायब मिलने से दहशत, नहीं मिले कोई पगचिह्न

Wed, 14 Oct 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:12 AM IST
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Panic ensues after calf's head found missing; no footprints discovered
सिधौली। टडई कला गांव में घर के बाहर बंधे बछड़े का मंगलवार सुबह सिर गायब मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार रात हुई घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को घटनास्थल और आसपास किसी जंगली जानवर के पगचिह्न नहीं मिले। वन दरोगा ने आशंका जताई कि बछड़े की मौत के बाद कोई जानवर उसका सिर खींच ले गया।
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सिधौली वन रेंज के टडई कला गांव निवासी शिवराम मास्टर का बछड़ा घर के बाहर बंधा था। मंगलवार सुबह उठने पर उसका सिर गायब मिला। प्रधान प्रतिनिधि कफील ने वन विभाग को सूचना दी। वन दरोगा रामसेवक वर्मा टीम के साथ गांव पहुंचे और बछड़े के सिर की तलाश की। काफी देर तक खोजबीन के बाद भी सिर नहीं मिला। हमलावर जानवर के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।
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वन दरोगा रामसेवक वर्मा ने बताया कि बछड़े का पेट फूला हुआ था। आशंका है कि मरने के बाद सियार या कोई अन्य जानवर उसका सिर खाने के लिए खींच ले गया। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की।
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संदना इलाके में बाघिन और तेंदुए का सुराग नहीं
मिश्रिख वन रेंज के संदना इलाके में वन विभाग की टीम ने मंगलवार को संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बाघिन और तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। किसी वन्यजीव के ताजा पगचिह्न भी नहीं मिले। मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं।
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