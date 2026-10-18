Sitapur News: रंजिश में हुई थी हत्या, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

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लुधौरा निवासी मनोज बृहस्पतिवार शाम बाजार से घर लौट रहे थे। गांव के पास हाइवे पर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मनोज की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी गुड़िया की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। परिजनों ने एक अन्य युवक पर भी आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। शनिवार को पुलिस ने शुभम सिंह, धीरेंद्र कुमार सिंह, कल्पना सिंह और सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक अन्य आरोपी नरेंद्र की तलाश की जा रही है।रंजिश में गई मनोज की जानएएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। वर्ष 2024 में धीरेंद्र के बेटे शिवम की हत्या हुई थी। इस मामले में मनोज के चाचा के परिवार के लोग जेल गए थे। इसके अलावा वर्ष 2019 में मनोज के खिलाफ भी मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इस पुरानी रंजिश को हत्या की वजह मानकर मामले की जांच कर रही है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य की तलाश जारी है।