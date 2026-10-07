Sitapur News: किशोरियों के लिए स्कूलों में बनेगा एमएचएम कक्ष

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डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक विद्यालयों को यह गतिविधियां आयोजित कराने के लिए 30 हजार रुपये की बजट राशि भी भेज दी गई है। जल्द ही इसके क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक होगी।विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से गृह विज्ञान, विज्ञान या जीव विज्ञान की शिक्षिका को एमएचएम कार्यक्रम के लिए नोडल नामित किया जाएगा। ऐसी शिक्षिका उपलब्ध न होने पर किसी अन्य महिला शिक्षक को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।एमएचएम कक्ष में अलग से एमएचएम कॉर्नर बनाया जाएगा, जिसमें माहवारी स्वच्छता से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं और पोस्टर रखे जाएंगे।साथ ही सेनेटरी पैड बैंक स्थापित किया जाएगा। किशोरियों को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर देने के लिए कक्ष में प्रश्न पेटिका रखी जाएगी। ताकि वह अपने प्रश्न पूछ सके।