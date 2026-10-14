Sitapur News: एथलेटिक्स में कमलापुर कॉलेज का दबदबा

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प्रतियोगिता का शुभारंभ सीडीओ डॉ. दीक्षा जोशी, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल, संयोजक रविंद्र विश्वकर्मा, जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडेय और आयोजन सचिव अवनीश सिंह ने किया। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का संचालन विवेक कुमार शुक्ल और गरिमा सोनकर ने किया। समापन पर अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए।छह वर्गों में इन विद्यालयों ने मारी बाजीसब जूनियर बालक वर्ग में सीता इंटर कॉलेज, महमूदाबाद विजेता और इलाही बख्श इंटर कॉलेज, इटारी उपविजेता रहा। सब जूनियर बालिका वर्ग में किसान इंटर कॉलेज, बड़ागांव ने पहला और इलाही बख्श इंटर कॉलेज, इटारी ने दूसरा स्थान हासिल किया। जूनियर बालक वर्ग में आरबीएसबीएस इंटर कॉलेज, कमलापुर विजेता और किसान इंटर कॉलेज, बड़गांव उपविजेता बना।जूनियर बालिका वर्ग में किसान इंटर कॉलेज, सरैया राजा साहब ने पहला और आरबीएसबीएस इंटर कॉलेज, कमलापुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालक वर्ग में आरएमपी इंटर कॉलेज, सीतापुर विजेता और राजकीय इंटर कॉलेज, सीतापुर उपविजेता रहा। सीनियर बालिका वर्ग में आरबीएसबीएस इंटर कॉलेज, कमलापुर ने प्रथम और किसान इंटर कॉलेज, सरैया राजा साहब ने द्वितीय स्थान हासिल किया।