Sitapur News: सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

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जिलाधिकारी ने दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से प्रभावी कदम उठाएं। प्रमुख मार्गों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टर, संकेतक और प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त रखे जाएं। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में एसडीएम सदर जनार्दन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, जागरूकता पर जोरडीएम ने परिवहन और पुलिस विभाग को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कार्रवाई के साथ जनजागरूकता भी जरूरी है। आमजन को यातायात नियमों और सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति लगातार जागरूक किया जाए। इसके अलावा थानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित मिलने वाली शिकायतों और सुझावों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।