फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Headmaster-in-charge suspended over irregularities.

Sitapur News: गड़बड़ी पर प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

Sun, 11 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 11 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Headmaster-in-charge suspended over irregularities.
सीतापुर। विकासखंड पहला के कंपोजिट विद्यालय पचदेवराभान में जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की आख्या के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, विद्यालय के पांच कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन व मानदेय अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

जांच समिति ने विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर शैक्षिक गतिविधियों, साफ-सफाई, संसाधनों के उपयोग और अभिलेखों की स्थिति का जायजा लिया। जांच में विद्यालय परिसर और कक्षाओं में साफ-सफाई की कमी पाई गई। इसके अलावा आईसीटी लैब की सामग्री का उपयोग नहीं किए जाने और मल्टीपल हैंडवॉश यूनिट के क्रियाशील नहीं होने की बात भी सामने आई। जांच आख्या में निर्धारित समय से पहले बच्चों को विद्यालय से छोड़ने, निपुण आकलन पूरा नहीं करने व मध्यान्ह भोजन पंजिका और अन्य आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव में कमियों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही विद्यालय भवन की स्थिति, शिक्षक डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किए जाने संबंधी तथ्य भी जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed