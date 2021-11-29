Sitapur News: हर्षोल्लास से मनाया उदासीन आश्रम में गुरु पर्व महोत्सव

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कटरा संगत के महंत दामोदर शरण दास ने बताया कि छह दिवसीय गुरु पर्व महोत्सव का शुभारंभ पांच अक्तूबर को रामचरितमानस पाठ के साथ हुआ था। छह अक्तूबर को रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शाम को सत्संग का आयोजन हुआ। बुधवार को महोत्सव के अंतर्गत गुदड़ी दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुदड़ी दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का आश्रम पहुंचना शुरू हो गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महर्षि गुरुदयाल दास की स्मृति के रूप में सुरक्षित गुदड़ी के दर्शन किए और श्रद्धा के साथ उनके जयकारे लगाए।इसके बाद दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम संत-महात्माओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नैमिषारण्य से पधारे ब्रह्मचारी बटुकों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद भंडारे का विधिवत शुभारंभ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में बड़ी संगत के महंत पूरन मुनिदास, अमृतसर से पधारे श्याम मुनि, रामनगर के रामदास, देवदास, विद्यादास, तिलहर शाहजहांपुर के मोहित दास, लखनऊ के अभिषेक योगी, धर्मेंद्र, रोहित दास, सुरेश, अरुण श्रीवास्तव, ऋषिपाल, माया प्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।