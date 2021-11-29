Sitapur News: बंधे पर खून से लथपथ मिली बालिका, दुष्कर्म की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:25 AM IST
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सीतापुर। ग्रामीणी इलाके की एक किशोरी गांव से 30 किमी दूर तटबंध पर खून से लथपथ हालत में मिली है। परिजनों ने अपहरण कर अज्ञात युवक पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। रामपुरमथुरा स्थित एक तटबंध के पास बुधवार रात किशोरी खून से सनी बेसुध पाई गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर रात में ही अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता को जिला अस्पताल से ट्राॅमा रेफर लखनऊ रेफर कर दिया गया है।
एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुराचार की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के बाद हो सकेगी। घटना के बाद किशोरी की नाजुक हालत देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिजनों के अनुसार किशोरी मानसिक रूप से कमजोर है। बुधवार शाम करीब तीन बजे किशोरी अपने माता-पिता के साथ बाढ़ के पानी में डूबे धान की फसल को काटने के लिए गांव के पूरब स्थित खेत में गई थी। करीब चार बजे पिता ने बेटी को नमकीन लाने के लिए 10 रुपये देकर घर भेजा था। देर शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
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रात करीब आठ बजे ग्राम प्रधान के फोन पर रामपुरमथुरा थाने से फोन आया। जानकारी दी गई कि किशोरी गंभीर हालत में रामपुरमथुरा के अंगरौरा गांव के पास स्थित घाघरा नदी के तटबंध पर मिली है।
सूचना पर पीड़िता के भाई व पिता गोड़ैचा पहुंचे, वहीं पर बालिका को लेकर आ रही रामपुर मथुरा पुलिस परिजनों को मिली। पुलिस व परिजनों के साथ बालिका को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अज्ञात युवक ने किशोरी को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी तलाश शुरू कर दी है। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि यूपी 112 की सूचना पर पुलिस ने बालिका को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया है। जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।
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एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुराचार की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के बाद हो सकेगी। घटना के बाद किशोरी की नाजुक हालत देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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परिजनों के अनुसार किशोरी मानसिक रूप से कमजोर है। बुधवार शाम करीब तीन बजे किशोरी अपने माता-पिता के साथ बाढ़ के पानी में डूबे धान की फसल को काटने के लिए गांव के पूरब स्थित खेत में गई थी। करीब चार बजे पिता ने बेटी को नमकीन लाने के लिए 10 रुपये देकर घर भेजा था। देर शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
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रात करीब आठ बजे ग्राम प्रधान के फोन पर रामपुरमथुरा थाने से फोन आया। जानकारी दी गई कि किशोरी गंभीर हालत में रामपुरमथुरा के अंगरौरा गांव के पास स्थित घाघरा नदी के तटबंध पर मिली है।
सूचना पर पीड़िता के भाई व पिता गोड़ैचा पहुंचे, वहीं पर बालिका को लेकर आ रही रामपुर मथुरा पुलिस परिजनों को मिली। पुलिस व परिजनों के साथ बालिका को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अज्ञात युवक ने किशोरी को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी तलाश शुरू कर दी है। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि यूपी 112 की सूचना पर पुलिस ने बालिका को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया है। जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।