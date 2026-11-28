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उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। उनके दो बेटे रामकिशोर और दरबारी लाल जीवित हैं, जिन्हें मुकदमे में उनके स्थान पर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि दोनों वादियों की मृत्यु मुकदमे के विचाराधीन रहने के दौरान हुई है। वादी पक्ष ने कानूनी जानकारी न होने के कारण संशोधन में देरी की बात कही। अदालत ने संशोधन को आवश्यक मानते हुए 350 रुपये हर्जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। साथ ही हर्जाना जमा करने के बाद तत्काल आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया। कमीशन रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 दिसंबर 2026 की तारीख नियत की गई है। (संवाद)

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सीतापुर। करीब 13 साल से चल रहे दीवानी मुकदमे के दौरान दो वादियों की मौत हो गई। अब उनके स्थान पर परिवार के सदस्यों को मुकदमे में पक्षकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लघुवाद न्यायाधीश की अदालत ने इस संबंध में दाखिल प्रार्थना पत्र को 350 रुपये हर्जाने पर स्वीकार किया। मामला शिवलाल बनाम बहासी से संबंधित सिविल वाद का है। सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि वादी संख्या दो सत्तीदीन की 30 सितंबर 2024 को मृत्यु हो चुकी है। वह निसंतान थे। वहीं वादी संख्या एक शिवलाल का निधन 12 जनवरी 2026 को हो गया था।