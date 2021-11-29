विज्ञापन



किसान त्रिभुवन लाल पर 1112761 रुपये, प्रताप सिंह पर 1278165 रुपये, ओमप्रकाश पर 1145600 रुपये और सोहन पर 568400 रुपये का बकाया है। चारों किसानों पर कुल 4104926 रुपये की देनदारी बताई गई है। संग्रह अमीन प्रेमनाथ वर्मा, लेखपाल अनुराधा जायसवाल और इंडियन बैंक की रिकवरी टीम के अमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर आरसी के तहत कार्रवाई की। टीम ने किसानों के खाली पड़े और गन्ने की फसल लगे खेतों में लाल झंडे लगाकर बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए। शाखा प्रबंधक प्रबंधक ने बताया कि बकाया न जमा होने पर रिकवरी के लिए आरसी जारी की गई है। इसके बाद भी रिकवरी न होने पर खेत की नीलामी होगी। (संवाद)

विज्ञापन

लहरपुर। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम जगमालपुर में इंडियन बैंक शाखा लहरपुर ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का करीब 41 लाख रुपये बकाया जमा न करने पर चार किसानों की भूमि पर लाल झंडे लगाए हैं। एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग और बैंक की रिकवरी टीम ने यह कार्रवाई करते हुए बकायेदारों को बकाया धनराशि, ब्याज और अन्य शुल्क जमा करने के निर्देश दिए।