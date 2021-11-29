Sitapur News: छात्रा की मौत के मामले में कोचिंग संचालक पर प्राथमिकी, दर्ज हुए बयान

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स्नातक की छात्रा का शव बृहस्पतिवार को घर में फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। परिजनों के अनुसार, रामकोट के परसेहरा गांव निवासी रंजीत प्रजापति एक कोचिंग संचालक है। उसकी कोचिंग में छात्रा करीब चार सालों से पढ़ाई कर रही थी। आरोपी छात्रा को घर भी पढ़ाने आता था। आरोपी किसी बात को लेकर छात्रा को एक हफ्ते से धमकी दे रहा था। इससे छात्रा मानसिक दबाव में थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि आरोपी ने छात्रा और उसके परिजनों को विश्वास में लेकर छात्रा के साथ अनैतिक कार्य किया है। घटना के बाद परिजनों ने रंजित को कई बार कॉल की लेकिन वह परिजनों को बहाने बताकर गुमराह करता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिग से मौत सामने आई है। सीओ सिटी विनय कुमार ने बताया कि मौके पर जाकर परिजनों के बयान दर्ज किए थे। फोन की सीडीआर व अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। आरोपी की तलाश भी जारी है।

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रामकोट। गांव निवासी छात्रा की आत्महत्या के मामले में कोचिंग संचालक पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शुक्रवार को सीओ सिटी ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। मृतका के परिजनों ने कोचिंग संचालक पर मानसिक दबाव व अनैतिक कृत्य करने की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी थी। जिस पर बृहस्पतिवार शाम ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी।