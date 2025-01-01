Sitapur News: सांड़ के हमले से किसान की माैत

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परिजनों के अनुसार मुन्ना रोजाना सुबह टहलने के लिए घर से निकलते थे। रविवार सुबह भी वह गांव के पास टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। मुन्ना कुछ समझ पाते और बचने का प्रयास करते, इससे पहले ही सांड़ ने उन्हें सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हमले के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों के शोर से सांड़ वहां से भाग गया।ग्रामीण और परिजन गंभीर रूप से घायल मुन्ना को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। मुन्ना खेती-किसानी के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह पत्नी के साथ रहते थे। उनकी दो बेटियां हैं। दोनों की कई वर्ष पहले शादी हो चुकी है।घटना के बाद ग्रामीणों में छुट्टा घूम रहे गोवंश को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों और सड़कों पर बड़ी संख्या में सांड़ घूमते रहते हैं।