Sitapur News: खेत जा रहे किसान की गड्ढे में डूबकर मौत

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क्षेत्र के ग्राम बिलरिया निवासी किसान राम खेलावन (45) सोमवार को घर से विलायतपुरवा के पास अपने खेत में धान की फसल देखने जा रहे थे। कच्ची सड़क की पटाई के चलते मिट्टी निकालने से सड़क के किनारे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें भारी बारिश और बाढ़ का पानी भरा है।सड़क पर लगभग दो फीट पानी भरा होने से पैर फिसलने के चलते वह गड्ढे में गिर गए। डूबकर उनकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला। नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।