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Sitapur News: परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इन्कार

Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
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Family members refused to perform the last rites.
कमलापुर। लुधौरा गांव निवासी मनोज कुमार (35) की हत्या के बाद शुक्रवार को परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजन 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े है। देर रात तक अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे रहे, इसके बावजूद वह परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए मना नहीं सके।
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बृहस्पतिवार शाम मनोज बाजार से खरीदारी कर घर लौट रहे थे। गांव के बाहर मोड़ पर गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रोक कर लाठियों से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। अस्पताल ले जाने के दौरान मनोज की मौत हो गई दी थी। मृतक की पत्नी गुड़िया देवी की तहरीर पर शुभम सिंह, धीरेंद्र, नरेंद्र, कल्पना और सुनीत के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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