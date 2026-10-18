Sitapur News: सप्तमी पर कालरात्रि की आराधना में लीन रहे श्रद्धालु

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के आलमनगर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में सुबह मां का भव्य शृंगार किया गया। सिटी पावर हाउस के सामने संतोषी माता मंदिर, पराग डेरी के निकट काली माता मंदिर और पंजाबी धर्मशाला के दुर्गा मंदिर में भी दर्शन-पूजन को सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने विधि-विधान से मां कालरात्रि की उपासना कर श्रद्धालुओं ने खुशहाली तथा वैभव का आशीर्वाद मांगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जगत जननी माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का तन अंधकार की तरह काला है और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। माता का स्वरूप हमें जीवन के गहन अंधकार में भी आशा और विश्वास की ज्योति हमेशा जलाए रखने का संदेश देता है।उतारी गई महामाई की आरतीशहर के आंख अस्पताल परिसर में चल रहे श्री श्री सार्वजनिन दुर्गोत्सव में महासप्तमी पूजा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से पधारे पुरोहित दुगा पदो चक्रवर्ती ने मंत्रोच्चारण शंख एवं घंटा व ढाक की ध्वनि के साथ विधि विधान के साथ संपन्न कराया। श्रद्धालु महिलाओं ने केले के वृक्ष को स्थापित कर वस्त्र पहनाया। महामाई को पुष्पांजलि अर्पित की गई। सायंकाल की बेला में मां दुर्गा की आरती पंचमुखी दीपक, कपूर से भरे दीपक, धूपची, जल से भरे शंख, तौलिया, हाथ वाला पंखा, रेशे वाला पंखा, पान व सुपाड़ी से की गई। इसके बाद हलुवा, नारियल व विभिन्न प्रकार के लड्डुओं का भोग लगाया गया।मां दुर्गा की सजीव झांकियां का मंचनलहरपुर के मां पुरबिन देवी मंदिर में सांध्य बेला में माता की महा आरती में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महामाई के विभिन्न स्वरूपों की भव्य सजीव झांकियों का मंचन देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इसी क्रम में देवी मंदिर केसरीगंज पर चल रहे शतचंडी महायज्ञ में यज्ञाचार्य पंडित रजनेश त्रिवेदी ने वैदिक मंडल के आचार्यों व यजमान संजय शुक्ला, किरन शुक्ला के साथ विशेष पूजा अर्चना कर विश्व शांति की कामना की।