Sitapur News: दो गांवों के पास दिखे मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत

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धौरहरा गांव के पास सड़क किनारे खंती में भरे पानी में मगरमच्छ दिखाई देने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों के शोर मचाने पर मगरमच्छ पानी में चला गया। सूचना पर वन दरोगा राजकुमार वर्मा, गोलू, इतवारी लाल और विजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिली। समाचार लिखे जाने तक वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी।उधर, मतुवा गांव में रात के अंधेरे में ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ देखा। पीछा करने पर कुत्तों के भौंकने की आवाज के बीच वह झाड़ियों में घुस गया और फिर पानी में चला गया। सूचना पर उप वन क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने रात में ही पहुंचकर तलाश की, लेकिन मगरमच्छ का पता नहीं चला। वन दरोगा राजकुमार वर्मा ने ग्रामीणों से जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है।