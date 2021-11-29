फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Crocodiles spotted near two villages; panic among villagers.

Sitapur News: दो गांवों के पास दिखे मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत

Sun, 11 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 11 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Crocodiles spotted near two villages; panic among villagers.
लहरपुर। क्षेत्र में बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब गांवों के आसपास मगरमच्छ दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई है। शनिवार को कोतवाली क्षेत्र के धौरहरा गांव के पास मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। इससे पूर्व शुक्रवार देर रात मतुवा गांव के किनारे भी मगरमच्छ दिखाई दिया था।
विज्ञापन


धौरहरा गांव के पास सड़क किनारे खंती में भरे पानी में मगरमच्छ दिखाई देने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों के शोर मचाने पर मगरमच्छ पानी में चला गया। सूचना पर वन दरोगा राजकुमार वर्मा, गोलू, इतवारी लाल और विजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिली। समाचार लिखे जाने तक वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी।
विज्ञापन


उधर, मतुवा गांव में रात के अंधेरे में ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ देखा। पीछा करने पर कुत्तों के भौंकने की आवाज के बीच वह झाड़ियों में घुस गया और फिर पानी में चला गया। सूचना पर उप वन क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने रात में ही पहुंचकर तलाश की, लेकिन मगरमच्छ का पता नहीं चला। वन दरोगा राजकुमार वर्मा ने ग्रामीणों से जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed