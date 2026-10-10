Sitapur News: परिषदीय विद्यालयों में सीडीओ ने परखा बच्चों का शैक्षिक स्तर

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निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विद्यार्थियों से सस्वर वाचन कराया। साथ ही, विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछकर उनके सीखने के स्तर और विषयों की समझ को परखा। उन्होंने शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।इसके बाद उन्होंने विद्यालयों में बालवाटिका के संचालन, बुनियादी सुविधाओं, परिसर की स्वच्छता और मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गूगल फॉर्म के नियमित उपयोग की भी समीक्षा की।सीडीओ ने स्वच्छ रसोईघर, गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, सुरक्षित पेयजल और साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए।उन्होंने शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए।