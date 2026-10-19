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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Boundary walls and roofs approved for the protection of Ambedkar statues

Sitapur News: आंबेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा को बाउंड्रीवॉल व छत मंजूर

Mon, 19 Oct 2026 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:54 AM IST
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Boundary walls and roofs approved for the protection of Ambedkar statues
लहरपुर। सपा विधायक अनिल कुमार वर्मा के प्रयासों से क्षेत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल और छत निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी है।
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मुख्यमंत्री ने आंबेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल और छतरी निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद विधायक ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों और मजरों में स्थापित प्रतिमाओं के स्थलों पर निर्माण के प्रस्ताव भेजे थे।
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स्वीकृत प्रस्तावों में ग्राम पंचायत जरेली के मजरा माखपुर, सोहरिया के ऊंचा खेरा, शेरपुर सरावां के अंगेठा, डेवढ़ी डीह, दनियालपुर के मजरा फतेमल्लपुर, मानपुर गूरेपारा के मजरा भूलभुलिया, जीतामऊ के मजरा रतनपुरवा, पतवारा के मजरा मरघटा, हाजीपुर और सोहरिया समेत अन्य चिह्नित स्थल शामिल हैं।
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प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर भागीरथ मौर्य, प्रहलाद कुमार कनौजिया, जिला पंचायत सदस्य इंद्रपाल चौधरी, चंदा अली, इमामुद्दीन, रामलाल, राधेश्याम, सत्रोहन, उमेश, मोती और विश्राम लाल आदि ने खुशी जताई।
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