Sitapur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:57 PM IST
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महोली। जगदेवा गांव के बाहर स्थित ट्यूबवेल के पास शुक्रवार को मिश्रिख के डिघिया गांव निवासी अनिल शर्मा (35) का शव पेड़ पर बने फंदे से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार अनिल की ससुराल महोली के जगदेवा गांव में है। वह पांच दिन पहले ससुराल आए थे। ससुर मोहनलाल के अनुसार बृहस्पतिवार शाम चार बजे अनिल घर से निकले थे। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर शुक्रवार सुबह अनिल का शव पर पेड़ पर बने फंदे से लटकता मिला। सीओ नागेंद्र ने बताया कि महोली पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। (संवाद)
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