Sitapur News: पेड़ पर फंदे से लटकता मिला युवक का शव

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सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि मिश्रिख पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। अमित के पिता के अनुसार उनके पुत्र का विवाह अभी नहीं हुआ था। उसने यह कदम क्यों उठाया समझ में नहीं आ रहा है। वह मजदूरी कर परिवार के भरण-पोषण में मदद करता था। मां का पहले ही निधन हो चुका है। (संवाद)

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मिश्रिख। सेमरा मजरा भिठौली गांव के पास बुधवार सुबह एक बाग में सेमरा गांव निवासी अमित (23) का शव पेड़ पर बने फंदे से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार अमित मंगलवार रात मराठा देवी मंदिर पर मेला देखने गए थे। सुबह ग्रामीण बाग की तरफ गए तो उन्होंने शव को लटकता देखा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शव को उतारकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है।