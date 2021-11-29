फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Bade farewell to ancestors after performing Pind Daan and Tarpan.

Sitapur News: पिंडदान व तर्पण कर पितरों को किया विदा

Sun, 11 Oct 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 11 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Bade farewell to ancestors after performing Pind Daan and Tarpan.
नैमिषारण्य। पितृ विसर्जन अमावस्या के पावन पर्व पर शनिवार को श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और प्रेम से अपने पितरों को विदा किया। इसके साथ ही 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का समापन हो गया। नैमिष के पावन चक्रतीर्थ व आदि गंगा गोमती में स्नान, दान का क्रम शुक्रवार मध्य रात्रि से शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद नाभि गया के नाम से विख्यात तीर्थ में पितरों के निमित्त पिंडदान एवं तर्पण किया।
विज्ञापन

इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितों के घाटों पर भारी भीड़ लगी रही। इस मौके पर जुटे श्रद्धालुओं ने अपने-अपने पितरों के निमित्त दान-पूजन किया। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों के धरती पर आने की मान्यता है। पुरोहित सुशील दीक्षित ने बताया कि इस दिन सभी पितृ अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अन्न जल प्रदान करता है, उससे प्रसन्न होकर खुशी-खुशी आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन के क्रम में सबसे पहले चक्रतीर्थ स्थित भूतेश्वर नाथ समेत अन्य देवस्थानों का दर्शन किया। इसके बाद ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने वालों की लंबी लाइन लगी रही। इसके अलावा व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी, कालीपीठ बालाजी मंदिर, देवपुरी, सत्यनारायण मंदिर समेत अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed