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दिल्ली-गुवाहाटी के महत्वपूर्ण उच्च घनत्व रेल नेटवर्क का गाजियाबाद-सीतापुर रेलखंड भी हिस्सा है। वर्तमान में इस रूट पर सीतापुर सिटी रेलवे स्टेशन से 14 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होता है जो दिल्ली, अमृतसर, बिहार समेत अन्य कई प्रमुख शहरों तक जाती हैं। जिले से बड़ी संख्या में प्रतिदिन यात्री इन स्थानों के लिए सफर करते हैं। इस रेलखंड पर सवारी गाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में मालगाड़ियों का भी संचालन होता है। ऐसे में कई बार ट्रेनों को अलग-अलग स्थानों पर रोकना पड़ जाता है जिससे लेटलतीफी की समस्या बनी रहती है। ऐसे में तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछने से ट्रेनों के संचालन का दबाव कम होगा।परियोजना में हापुड़, सिंभावली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के व्यस्त रेल स्टेशनों पर परिचालन का दबाव कम करने के लिए बाईपास खंड प्रस्तावित किए गए हैं। इन बाईपास मार्गों पर कुल छह नए स्टेशन बनाने की योजना है। इससे सीतापुर में हेमपुर नेरी के पास से बाईपास ट्रैक बिछाया जाएगा जो सिटी स्टेशन के दूसरी ओर से गुजरेगा और वहीं पर नया स्टेशन भी बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसका नाम न्यू सीतापुर स्टेशन होगा। (संवाद)