Sitapur News: जिला स्तरीय युवा संसद में अलखकांत प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 21 Nov 2026 11:54 PM IST
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सीतापुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माय भारत सीतापुर की ओर से आरएमपी महाविद्यालय में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद-2027 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अलख कांत श्रीवास्तव ने प्रथम, अमन कुमार त्रिपाठी ने द्वितीय और दृष्टि गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीनों विजेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद में सीतापुर का प्रतिनिधित्व करेंगे।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेताओं को राज्य स्तरीय युवा संसद में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी का प्राचार्य डॉ. रजनीकांत श्रीवास्तव व प्रतिमा वर्मा ने स्वागत किया। इसमें जिले के 60 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग कर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर अपने विचार रखे।
पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को मेडल, स्मृति चिह्न और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अमन कुमार त्रिपाठी लगातार तीसरी बार विधानसभा की युवा संसद में प्रतिभाग करेंगे, जबकि अलख कांत श्रीवास्तव दूसरी बार राज्य स्तरीय युवा संसद में शामिल होंगे। कार्यक्रम में युवाओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेताओं को राज्य स्तरीय युवा संसद में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी का प्राचार्य डॉ. रजनीकांत श्रीवास्तव व प्रतिमा वर्मा ने स्वागत किया। इसमें जिले के 60 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग कर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर अपने विचार रखे।
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पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को मेडल, स्मृति चिह्न और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अमन कुमार त्रिपाठी लगातार तीसरी बार विधानसभा की युवा संसद में प्रतिभाग करेंगे, जबकि अलख कांत श्रीवास्तव दूसरी बार राज्य स्तरीय युवा संसद में शामिल होंगे। कार्यक्रम में युवाओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया।
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