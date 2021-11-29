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अभियोजना पक्ष के अनुसार, एक अगस्त 2012 को बाबा इंद्र सिंह इलाहाबाद बैंक की नीमसार शाखा से करीब एक लाख रुपये निकालकर लौट रहे थे। इसी दौरान मंदिर के पास अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद शुरुआत में बब्बू सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मृतक के पुत्र सुखविंदर सिंह ने सात अगस्त को दूसरी तहरीर देकर बब्बू सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोप था कि पारिवारिक संबंधों को लेकर विवाद के चलते हत्या कराई गई थी। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह-चतुर्थ की कोर्ट ने आरोपी को दोनों धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।

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सीतापुर। नीमसार गुरुद्वारे के सेवादार बाबा इंद्र सिंह की हत्या के करीब 14 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 ने आरोपी आरोपी बब्बू सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों से बरी कर दिया।