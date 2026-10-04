Sitapur News: फर्जी तरीके से सिम बेचने का आरोपी गिरफ्तार

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सीओ हर्षित ने बताया कि रात में गश्त के दौरान पुलिस ने रेलवे कॉलोनी के पास बाइक सवार अंकित को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लोगों की बायोमीट्रिक (अंगूठे का निशान और आंख की पुतली) का दुरुपयोग कर उनके नाम पर सिम सक्रिय करा लेता था। इसके बाद इन सिमों को दूसरे लोगों को अधिक कीमत पर बेच देता था। वह अलग-अलग जिलों में घूमकर सिम बेचता था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। संवाद

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सीतापुर। लोगों की बायोमीट्रिक का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से सिम सक्रिय कराने और उन्हें अधिक दाम में बेचने के आरोपी हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव निवासी अंकित राठौर को बिसवां पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 25 सिम कार्ड, पांच मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।