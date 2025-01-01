Sitapur News: गुजरात में हादसा, सीतापुर के पांच मजदूरों की मौत

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भुज जिले के खावड़ा थाने के उपनिरीक्षक एमबी चावड़ा ने बताया कि हादसा खावड़ा के पास रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के अंदर सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ। जहां विपरीत दिशाओं से आ रहे ट्रक और बोलेरो कैंपर (पिकअप वाहन) के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि सात मजदूर क्षतिग्रस्त बोलेरो कैंपर के अंदर फंस गए थे। उन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। उन सभी की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया।हादसे में इनकी गई जान1. कुलदीप कुमार ( 26) - निवासी बिंद्रा पुरवा (खनेवा)2. वीरेश (22) - निवासी पासिन पुरवा (धाैरहरा)3. संदीप कुमार (35) - निवासी बिंद्रा पुरवा (खनेवा)4. देशराज (40) - निवासी खनेवा5. अमित कुमार (26) -पासिन पुरवा (धाैरहरा)हादसे से गांव में मातम, उजड़े परिवारघटना के बाद के मृतकों के गांवों में मातम पसरा हुआ है। किसी की शादी को महज पांच महीने हुए थे, तो कोई अपने परिवार का एकलौता बेटा था। मृतकों के परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। हादसे में जान गंवाने वाले बिंद्रापुरवा मजरा खनेवा मितौरा निवासी कुलदीप (26) अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी शादी को अभी पांच महीने ही हुए थे। उनका गौना भी नहीं आया था। घटना से उनके परिजन भारी सदमे में हैं। परिवार में ज्यादा खेती नहीं होने के चलते कुलदीप करीब दस वर्षों से गुजरात में काम कर रहे थे। परिजनों के अनुसार हादसे से एक दिन पहले सुबह उनकी फोन पर बात हुई थी। वहीं धौरहरा के मजरा पासिन पुरवा निवासी वीरेश (22) की शादी भी करीब एक वर्ष पहले हुई थी। उनकी मौत के बाद पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रो-कर बुरा हाल है।दो महीने पहले ही निकले थे एकलौते संदीपबिंद्रापुरवा मजरा खनेवा मितौरा निवासी संदीप (33) करीब दो महीने पहले ही पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर निकले थे। संदीप अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनके परिवार में पत्नी रेनू देवी और तीन बच्चे हैं। घटना के बाद माता-पिता का रो-रो-कर बुरा हाल है। उनका बड़ा बेटा सचिन 16 साल का है, जबकि हंसमुख सात और सबसे छोटा बेटा महज दस महीने का है। परिवार के पास तीन बीघा जमीन है, पूरा परिवार झोपड़ी में रहकर ही गुजर-बसर करता है। संदीप की मौत से पत्नी और बच्चों के सामने भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। उधर खनेवा निवासी देशराज (40) के परिवार में पत्नी माधुरी और तीन बच्चे बब्लू (20), शैलेंद्र (25) और खुशबू (17) हैं। देशराज भी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। उनके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। अब परिवार ने उन्हें भी खो दिया है। इसके अलावा दहला धौरहरा के मजरा पासिन पुरवा निवासी अमित कुमार (26) की मौत से भी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनकी एक बेटी है।पीएम मोदी ने जताया शोकनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मजदूरों की मौत पर शोक जताया। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि गुजरात के कच्छ में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर से दुखी हूं। इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।