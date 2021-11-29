Sitapur News: बीच बचाव करने पहुंची ताई की कुल्हाड़ी से हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:03 AM IST
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कमलापुर। भाभी की हत्या करने की नियत से जा रहे युवक ने बीच-बचाव करने पहुंची ताई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह सुजौलिया गांव में हुई इस वारदात के आरोपी युवक प्रदीप उर्फ समदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल कर जरूरी साक्ष्य जुटाए।
एएसपी दक्षिणी दुर्गेश ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब तक हुई जांच में सामने आया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह काफी ज्यादा नशा करता है।
परिजनों के अनुसार रामदेवी (60) सुबह करीब नौ बजे किसी काम से अपने देवर के बेटे दीपू के घर गई थीं। दीपू के पड़ोस में ही प्रदीप का भी घर है। अचानक प्रदीप हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकला आैर रिश्ते में भाई दीपू के घर की दीवार को कूदकर अंदर घुस आया। उसने दीपू की पत्नी सरोजनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनको बचाने के लिए आरोपी की ताई रामदेवी बीच में आ गईं। आरोपी ने उन पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सिर व शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोट लगने से रामदेवी की मौके पर ही मौत हो गई।
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अचानक हुई इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। जान बचाकर भागी सरोजनी ने बताया कि प्रदीप ने उस पर ही हमला किया था, लेकिन वार रामदेवी ने अपने ऊपर झेल लिया और उसको भाग जाने के लिए कहा। कमलापुर इंस्पेक्टर व सीओ सिधौली ने आरोपी को हिरासत में लेने के साथ ही घटनास्थल की जांच के साथ ही मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए।
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एएसपी दक्षिणी दुर्गेश ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब तक हुई जांच में सामने आया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह काफी ज्यादा नशा करता है।
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परिजनों के अनुसार रामदेवी (60) सुबह करीब नौ बजे किसी काम से अपने देवर के बेटे दीपू के घर गई थीं। दीपू के पड़ोस में ही प्रदीप का भी घर है। अचानक प्रदीप हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकला आैर रिश्ते में भाई दीपू के घर की दीवार को कूदकर अंदर घुस आया। उसने दीपू की पत्नी सरोजनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनको बचाने के लिए आरोपी की ताई रामदेवी बीच में आ गईं। आरोपी ने उन पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सिर व शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोट लगने से रामदेवी की मौके पर ही मौत हो गई।
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अचानक हुई इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। जान बचाकर भागी सरोजनी ने बताया कि प्रदीप ने उस पर ही हमला किया था, लेकिन वार रामदेवी ने अपने ऊपर झेल लिया और उसको भाग जाने के लिए कहा। कमलापुर इंस्पेक्टर व सीओ सिधौली ने आरोपी को हिरासत में लेने के साथ ही घटनास्थल की जांच के साथ ही मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए।