Sitapur News: कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी, गूंजा हर-हर गंगे
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 25 Nov 2026 12:11 AM IST
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सीतापुर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिले के प्रमुख धार्मिक घाट व चक्रतीर्थ कुंड पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मंगलवार को भोर से लेकर दोपहर बाद तक नैमिषारण्य के राजघाट, लहरपुर के सूर्यकुंड धाम और खैराबाद के भुइयांताली तीर्थ पर हर-हर गंगे गूंजता रहा। सुबह से ही मंदिरों और तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। श्रद्धालुओं ने स्नान, दान और पूजन के बाद परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके अलावा गोमती, सरयू नदी के अन्य घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया।
नैमिषारण्य आदि गंगा गोमती के राजघाट तट पर स्थित चक्रतीर्थ और देवदेवेश्वर घाट पर हर-हर गंगे और जय गोमती मैया के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुरोहितों को अन्न और दक्षिणा दान की। महिलाओं ने तुलसी पूजन कर दीप जलाए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां ललिता देवी, बाबा भूतेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी, कालीपीठ, सूत गद्दी, बालाजी मंदिर, देवपुरी और त्रिशक्ति धाम समेत विभिन्न देवस्थानों पर दर्शन-पूजन किया।
लहरपुर
क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर बाबा कामेश्वरनाथ की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी विनोद गोस्वामी ने कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष धार्मिक महत्व बताया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने खरीदारी की और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। खैराबाद के पौराणिक भुइयांताली तीर्थ स्थल पर तीन दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव मेले का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने फीता काटकर किया। मंगलवार भोर से ही हजारों श्रद्धालुओं ने तीर्थ में स्नान कर मां बगलामुखी, भुइयांताली माता और भगवान शिव के दर्शन किए। मेले में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी के लिए भी लोगों की भीड़ जुटी।
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नैमिषारण्य आदि गंगा गोमती के राजघाट तट पर स्थित चक्रतीर्थ और देवदेवेश्वर घाट पर हर-हर गंगे और जय गोमती मैया के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुरोहितों को अन्न और दक्षिणा दान की। महिलाओं ने तुलसी पूजन कर दीप जलाए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां ललिता देवी, बाबा भूतेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी, कालीपीठ, सूत गद्दी, बालाजी मंदिर, देवपुरी और त्रिशक्ति धाम समेत विभिन्न देवस्थानों पर दर्शन-पूजन किया।
विज्ञापन
लहरपुर
क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर बाबा कामेश्वरनाथ की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी विनोद गोस्वामी ने कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष धार्मिक महत्व बताया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने खरीदारी की और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। खैराबाद के पौराणिक भुइयांताली तीर्थ स्थल पर तीन दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव मेले का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने फीता काटकर किया। मंगलवार भोर से ही हजारों श्रद्धालुओं ने तीर्थ में स्नान कर मां बगलामुखी, भुइयांताली माता और भगवान शिव के दर्शन किए। मेले में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी के लिए भी लोगों की भीड़ जुटी।
विज्ञापन