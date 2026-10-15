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Siddharthnagar News: महिला की मौत, पति पर हत्या का आरोप

Thu, 15 Oct 2026 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:19 PM IST
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Woman dies; husband accused of murder
मृ​तक..................शालिनी शर्मा।  फाइल फोटो
शाहपुर। इटवा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के रमवापुर जगतराम गांव निवासी रविंद्र कुमार के अनुसार, उनकी बहन शालिनी की शादी करीब 15 वर्ष पहले शाहपुर निवासी पुरुषोत्तम शर्मा से हुई थी। आरोप है कि पिछले चार वर्षों से पुरुषोत्तम का किसी अन्य महिला से संबंध था। इसी बात को लेकर वह शराब के नशे में शालिनी के साथ मारपीट करता था। भाई ने यह भी आरोप है कि वह अपने बच्चों के साथ भी मारपीट करता था।
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रविंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि करीब तीन महीने पहले उनकी सात वर्षीय भांजी पर सरिया से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में उन्होंने शाहपुर पुलिस चौकी पर शिकायत की थी, लेकिन उनके मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुरुषोत्तम कथित प्रेमिका को घर लाता था और शालिनी को जान से मारने की धमकी देता था। इटवा के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार दुबे ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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