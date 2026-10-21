सिद्धार्थनगर: डीजे की तेज आवाज के बीच दो दिन के नवजात की मौत, पिता ने की पोस्टमार्टम की मांग

ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बढ़नी कस्बे के वार्ड नंबर नौ में दो दिन के नवजात की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता जावेद मनिहार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि घर के पास तेज आवाज में डीजे बजने के कारण बच्चे की मौत हुई हो सकती है। मौत का सही कारण जानने के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की मांग की।

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