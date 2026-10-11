फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Youth sleeping near liquor shop dies under suspicious circumstances

Siddharthnagar News: ठेके के पास सो रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Youth sleeping near liquor shop dies under suspicious circumstances
जोगिया। जोगिया कोतवाली क्षेत्र के जोगिया-पकड़ी मार्ग स्थित शराब के ठेके के पास रविवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, नगरा गांव निवासी रामचंद्र (40) पुत्र परशुराम रविवार सुबह करीब 11 बजे शराब के ठेके के बगल में स्थित एक दुकान पर शराब पीने के बाद सो गया था। काफी देर तक नहीं उठने पर लोगों ने इसकी सूचना जोगिया पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एंबुलेंस से जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजवाया। वहां से चिकित्सकों ने उसे माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

इस संबंध में जोगिया थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed