Siddharthnagar News: ठेके के पास सो रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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जानकारी के अनुसार, नगरा गांव निवासी रामचंद्र (40) पुत्र परशुराम रविवार सुबह करीब 11 बजे शराब के ठेके के बगल में स्थित एक दुकान पर शराब पीने के बाद सो गया था। काफी देर तक नहीं उठने पर लोगों ने इसकी सूचना जोगिया पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एंबुलेंस से जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजवाया। वहां से चिकित्सकों ने उसे माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।इस संबंध में जोगिया थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं।