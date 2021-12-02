Siddharthnagar News: मुंबई में हादसे में ढेबरुआ के युवक की मौत

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परिजन के अनुसार, अब्दुल मोईद पुत्र अब्दुल मोबीन बुधवार को मुंबई में बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। विज्ञापन

रविवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और उसे एंबुलेंस से पैतृक गांव ला रहे हैं। अब्दुल मोईद दो भाइयों में बड़े थे। परिवार के बड़े बेटे की हादसे में मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी घटना को लेकर शोक का माहौल है। परिजन के अनुसार, अब्दुल मोईद पुत्र अब्दुल मोबीन बुधवार को मुंबई में बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था।रविवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और उसे एंबुलेंस से पैतृक गांव ला रहे हैं। अब्दुल मोईद दो भाइयों में बड़े थे। परिवार के बड़े बेटे की हादसे में मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी घटना को लेकर शोक का माहौल है।

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सिद्धार्थनगर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के गड़रखा ग्राम पंचायत के कौव्वा गांव निवासी 26 वर्षीय अब्दुल मोईद की मुंबई में सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान रविवार रात मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव एंबुलेंस से गांव ला रहे हैं। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है।