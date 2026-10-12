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Siddharthnagar News: दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह-शाम हो रही मां की आराधना

Mon, 12 Oct 2026 11:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:51 PM IST
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Siddharthnagar News: Worship of the Goddess is taking place morning and evening at Durga Puja pandals
आकर्षक सजावट और वैष्णो देवी की गुफा श्रद्धालुओं के लिए बनी आकर्षण का केंद्र
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बांसी। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही बांसी तहसील क्षेत्र के दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना और विधि-विधान से पूजन के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। पंडालों में सुबह-शाम पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
बांसी नगर के साथ गुलहौरा, पथरा, मिठवल, जिग्निहवा, महोखवा, तिलौली, बेलौहा बाजार, तेलौरा, सकारपार, गोनहा, सूपा राजा, चेतिया, मरवटिया बाजार और डढ़ियां विशुनपुर समेत विभिन्न गांवों, बाजारों और चौराहों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहां पूजा समितियों की ओर से विधि-विधान से पूजन किया जा रहा है।
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नवरात्र को लेकर कस्बे में कई स्थानों पर मां वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं, मंगल बाजार, सर्राफा मार्केट, पेट्रोल पंप तिराहा, सुरसा मंदिर, पथरा रोड और नरकटहा-देवियापुर समेत विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा समितियों ने पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया है। पंडालों की भव्य सजावट देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्र के चलते नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है।
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