Siddharthnagar News: महिलाओं और बालिकाओं को अधिकार व सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

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डुमरियागंज। मिशन शक्ति के तहत सोमवार को जंगलीपुर गांव में महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा कानून और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्हें किसी भी समस्या पर चुप न रहने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।उपनिरीक्षक अरविंद तिवारी ने कई सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शामिल थीं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी जानकारी दी। निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी बताया गया। ''बहू-बेटी कार्यक्रम'' के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने को कहा गया। उन्हें परिवार व समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया।हेल्पलाइन नंबरों से मिलेगी तत्काल सहायताकांस्टेबल कालिंदी मौर्य और उर्मिला ने महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। आपात स्थिति में 112 पुलिस आपातकालीन सेवा पर सहायता ली जा सकती है। 1090 वीमेन पावर हेल्पलाइन और 181 महिला हेल्पलाइन भी उपलब्ध हैं। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन पर भी मदद मिलती है। इसके अलावा 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस और 102 स्वास्थ्य सेवा के बारे में भी बताया गया।