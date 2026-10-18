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Siddharthnagar News: ट्रेलर की टक्कर से महिला गंभीर, बस्ती जिला अस्पताल रेफर

Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
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Siddharthnagar News: Woman critically injured after being hit by a trailer; referred to Basti District Hospital
शाहपुर। इटवा थाना क्षेत्र के शाहपुर कस्बे में रविवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर ट्रेलर की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल महिला को सीएचसी बेवा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक की तलाश की जा रही है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवठिया मुस्तकम निवासी रामदेव की 26 वर्षीय पुत्री सोनी गौतम रविवार सुबह अपने देवर और छोटे भाई के साथ डुमरियागंज कस्बे में इलाज कराने गई थी। उपचार कराने के बाद तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। शाहपुर चौराहे से कस्बे में पहुंचते ही पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठी सोनी सड़क पर गिर गई।
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