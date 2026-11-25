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सिद्धार्थनगर। मोहाना थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 टोला सेखुइया में एक महिला से मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर चार लोगों पर आरोप लगाया है।यह घटना 19 नवंबर की रात करीब सात से आठ बजे के बीच की है। सफीरुन्निशा ने सदर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया। अब्दुल कादिर, इसरत जहां, हाजरा खातून और मोहम्मद नसीर ने एकराय होकर उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।शहर कोतवाल नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दो महिला सहित चार आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।