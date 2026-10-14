Siddharthnagar News: मधवापुर में चकबंदी गोष्ठी में ग्रामीणों को दी गई जानकारी

यह गोष्ठी एडीएम न्यायिक ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी रानी गरिमा जायसवाल की अध्यक्षता में हुई। मधवापुर में चकबंदी प्रक्रिया 11 जुलाई 2024 को धारा 4 के प्रकाशन से शुरू हुई थी। इसमें भू-चित्र दुरुस्त कर चक निर्माण कार्य पूरा किया गया। कृषकों को प्रस्तावित चकों की जानकारी दी गई और आपत्तियों का निस्तारण हुआ।ग्राम का सीमांकन कर 15 जून 2026 को नए चकों पर कब्जा दिलाया गया, जिसे कब्जा परिवर्तन कहते हैं। चक निर्माण में प्रत्येक चकदार को मुख्य मार्ग, चकमार्ग व चक नालियों से जोड़ा गया। सार्वजनिक आबादी और रास्ते के लिए भी नई भूमि आरक्षित की गई। बुधवार को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने काश्तकारों के नए गाटों की जानकारी वाला चकबंदी आकार पत्र 45 वितरित किया।