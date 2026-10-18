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Siddharthnagar News: नेपाल में नदी में गिरी गाड़ी, तीन की मौत

Sun, 18 Oct 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:41 PM IST
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Siddharthnagar News: Vehicle falls into a river in Nepal; three dead
कपिलवस्तु। नेपाल के सिंधुली जिले की फिक्कल गांवपालिका के वार्ड नंबर छह स्थित नागथन में एक टाटा सूमो सुनकोशी नदी में गिर गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं। वाहन में चालक समेत कुल 10 लोग सवार थे।
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यह दुर्घटना रात करीब 2:40 बजे हुई, जब काठमांडो से खोतांग जा रही टाटा सूमो अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे के बाद चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्हें उपचार के लिए घुरमी स्थित स्थानीय मेडिकल सेंटर भेजा गया है। लापता तीन लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
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