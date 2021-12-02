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भारतभारी। बेंवा सीएचसी क्षेत्र के सभी 44 केंद्रों पर शनिवार को वीएचएनडी सत्र के तहत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का नियमित टीकाकरण किया गया। इस दौरान सुपरवाइजर रीता गौतम ने हल्लौर स्थित टीकाकरण केंद्र और आरोग्य आयुष्मान मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।निरीक्षण के दौरान एएनएम सायरा बानो के टीकाकरण सत्र में उपलब्ध लॉजिस्टिक और अपडेटेड ड्यू लिस्ट की जांच की गई। सुपरवाइजर ने एएनएम को गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं।इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर आवश्यक जांच कराने, पौष्टिक आहार लेने और गर्भावस्था के दौरान जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। टीकाकरण केंद्र पर महिलाओं की काफी भीड़ रही।