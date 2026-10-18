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Siddharthnagar News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से 22 केंद्रों पर नहीं हुआ टीकाकरण

Sun, 18 Oct 2026 12:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:25 AM IST
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Siddharthnagar News: Vaccination did not take place at 22 centers due to a strike by NHM staff
- नौगढ़ ब्लॉक में छह केंद्रों पर ही लगा शिविर, सैकड़ों बच्चे और गर्भवतियां टीकाकरण से वंचित
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धेंसा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का असर टीकाकरण अभियान पर पड़ रहा है। नौगढ़ ब्लॉक में शनिवार को 28 टीकाकरण केंद्रों में से केवल छह पर ही शिविर आयोजित हो सका, जबकि 22 केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हुआ। इसके कारण सैकड़ों बच्चे और गर्भवतियां टीका लगवाने से वंचित रह गए।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से सप्ताह में बुधवार और शनिवार को बीएचएसएनडी सत्र आयोजित कर बच्चों और गर्भवतियों का टीकाकरण किया जाता है। इसके तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टीके लगाए जाते हैं। 21 सितंबर से एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से टीकाकरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शनिवार को नौगढ़ ब्लॉक के धेंसा, पकड़ी, अहिरौली, बेलवा और कोंडरा ग्रांट समेत 22 केंद्रों पर टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं हो सके। इससे पहले बुधवार को भी सीएचसी नौगढ़ के अंतर्गत आने वाले एएनएम केंद्रों पर टीकाकरण प्रभावित रहा।
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सीएचसी प्रभारी नौगढ़ डॉ. अनूप कुमार जायसवाल ने बताया कि एनएचएम में तैनात एएनएम के हड़ताल पर होने के कारण 22 केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो पाया।
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