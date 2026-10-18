Siddharthnagar News: मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं को योजनाओं की जानकारी देकर किया जागरूक

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कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को संबल देने और बहू-बेटी कार्यक्रम के उद्देश्यों से भी अवगत कराया गया। पुलिसकर्मियों ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता और संबंधित जानकारी प्राप्त करने के प्रति जागरूक किया।महिलाओं को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। महिला पावर हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, महिला हेल्पलाइन 181 और साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 नंबर की जानकारी दी गई। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एंबुलेंस सेवा 108 व 102 और अग्निशमन सेवा 101 के उपयोग के बारे में भी बताया गया।पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और बालिकाओं को किसी भी तरह की परेशानी होने पर चुप न रहने और उपलब्ध सहायता सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।