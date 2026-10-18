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Siddharthnagar News: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने किया थाने का भ्रमण

Sun, 18 Oct 2026 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:29 AM IST
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Siddharthnagar News: Under Mission Shakti, girl students visited the police station
चिल्हिया। मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत शनिवार को पीएमश्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनपारा की छात्राओं को चिल्हिया थाने का भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जानकारी दी गई।
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थाना प्रभारी पवन कुमार मौर्य ने छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताया। महिला हेड कांस्टेबल नीता और आरक्षी खुशी, प्रतिमा व शालू ने महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। छात्राओं को किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
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भ्रमण में कक्षा छह की आरती और मुस्कान तथा कक्षा आठ की रेशमा, महिमा, राधिका, संध्या, मधु, मोनी, अंजनी और आरोही शामिल रहीं। इस दौरान प्रधानाध्यापक रमेश कुमार, शिक्षक धीरेंद्र कुमार, सरिता, दुर्गेश्वरी और अनुराग शर्मा मौजूद रहे।
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