Siddharthnagar News: सड़क हादसों में दो युवकों की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं, इटवा में स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होने से युवक की जान चली गई। बांसी क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार युवक घायल हो गए। हादसों के बाद मृतकों के परिवार में मातम पसरा है, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।थाना शिवनगर डिडई क्षेत्र के असनहरी गांव निवासी वीरेंद्र कुमार (42) पुत्र राम अछैबर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार की देर शाम असनहरा पुल के पास हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार की सुबह करीब पांच बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। वीरेंद्र कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वह अपने पीछे पत्नी रेखा (40), पुत्र रितेश (15) और पुत्री अंशिका (14) को छोड़ गए हैं। परिवार के मुखिया की असमय मौत से पत्नी और बच्चों के सामने आर्थिक संकट की चिंता भी खड़ी हो गई है।दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए तहसील प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रीय लेखपाल ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि घायल वीरेंद्र कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।