Siddharthnagar News: भैरहवा में दो दिवसीय डांडिया और भगवती जागरण दो नवंबर से

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- नेपाली और भारतीय संस्कृति के संगम से सद्भाव व भाईचारे को बढ़ावा देने की पहलखुनुवां। नेपाल के रुपनदेही जिले के भैरहवा में दो और तीन नवंबर को डांडिया कार्यक्रम और भगवती रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। श्रीश्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में भारतीय कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। आयोजन के जरिये धार्मिक आस्था के साथ नेपाली और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को साझा मंच देने की पहल की जाएगी।समिति की ओर से बुधवार को भैरहवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया कि दो नवंबर को डांडिया कार्यक्रम होगा जबकि तीन नवंबर को शाम सात बजे से रात एक बजे तक भगवती रात्रि जागरण आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 25 वर्षों से लगातार किया जा रहा है।समिति के सचिव विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि भैरहवा के मिलनचोक और गल्लामंडी क्षेत्र से शुरू हुई यह सांस्कृतिक परंपरा अब रूपनदेही जिले के विभिन्न स्थानों तक पहुंच चुकी है। समिति के अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य नेपाली समाज की मौलिक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करने के साथ मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। इससे समाज में आपसी सद्भाव, एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलेगा।कार्यक्रम संयोजक दीपेश गुप्ता ने बताया कि डांडिया और भगवती रात्रि जागरण में महिलाओं और युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। विभिन्न समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक एकता और आपसी संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।आयोजकों ने भैरहवा सहित तराई क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनने की अपील की है।