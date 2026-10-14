Siddharthnagar News: चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

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आरोपियों की पहचान बजहा निवासी प्रमोद कुमार और सेमरा टोला बजहा निवासी मोहम्मद मुकीम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।

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शोहरतगढ़/चिल्हिया। चिल्हिया थाना क्षेत्र के सूर्यकुड़िया गांव की पुलिया के पास मंगलवार रात एंटीथेफ्ट टीम और पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। बुधवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य ने बताया कि चेकिंग के दौरान पल्टादेवी की ओर से आ रहे बाइक सवार पुलिस को देखकर बजहा की तरफ भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने बाइक 26 जून 2026 को बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के बरगदही कर्बला से चोरी करने की बात स्वीकार की।