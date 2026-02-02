Siddharthnagar News: चावल जब्त होने पर व्यापारी ने किया आत्मदाह का प्रयास

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जांच के दौरान चावल से लदा एक पिकअप जब्त किया गया था। लुंबिनी प्रदेश पुलिस की विशेष टीम ने आवश्यक कागजात नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की। पिकअप को आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क कार्यालय (भंसार) को सौंप दिया गया। इससे नाराज होकर गल्ला दुकान संचालक महेश अग्रहरि ने कथित तौर पर आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की।पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर व्यापारी को बचाया और उसे उपचार के लिए भेजा। पहले उसे तौलिहवा अस्पताल ले जाया गया, फिर भैरहवा स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यह मेडिकल कॉलेज रुपनदेही जिले में स्थित है।व्यापारी अग्रहरि का दावा है कि उसके पास 60 बोरी चावल के बिल और अन्य दस्तावेज थे। उसने कहा कि इन दस्तावेज के बावजूद चावल जब्त कर लिया गया। लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी शारदा प्रसाद चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान व्यापारी ने आवेश में आकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया।चौधरी ने स्पष्ट किया कि आग से व्यापारी का शरीर नहीं जला है। मिट्टी के तेल के प्रभाव के कारण पुलिस टीम उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई।