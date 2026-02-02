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Siddharthnagar News: चावल जब्त होने पर व्यापारी ने किया आत्मदाह का प्रयास

Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
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Siddharthnagar News : Trader attempts self-immolation after rice seizure
नेपाल के कपिलवस्तु जिले के कृष्णनगर नगरपालिका-2 स्थित बैंक रोड पर गल्ला व्यापारी महेश अग्रहरि क
खुनुवां। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में एक व्यापारी ने आत्मदाह का प्रयास किया। यह घटना कृष्णनगर नगरपालिका-2 स्थित बैंक रोड पर मंगलवार को हुई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया।
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जांच के दौरान चावल से लदा एक पिकअप जब्त किया गया था। लुंबिनी प्रदेश पुलिस की विशेष टीम ने आवश्यक कागजात नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की। पिकअप को आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क कार्यालय (भंसार) को सौंप दिया गया। इससे नाराज होकर गल्ला दुकान संचालक महेश अग्रहरि ने कथित तौर पर आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की।
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पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर व्यापारी को बचाया और उसे उपचार के लिए भेजा। पहले उसे तौलिहवा अस्पताल ले जाया गया, फिर भैरहवा स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यह मेडिकल कॉलेज रुपनदेही जिले में स्थित है।
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व्यापारी अग्रहरि का दावा है कि उसके पास 60 बोरी चावल के बिल और अन्य दस्तावेज थे। उसने कहा कि इन दस्तावेज के बावजूद चावल जब्त कर लिया गया। लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी शारदा प्रसाद चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान व्यापारी ने आवेश में आकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया।
चौधरी ने स्पष्ट किया कि आग से व्यापारी का शरीर नहीं जला है। मिट्टी के तेल के प्रभाव के कारण पुलिस टीम उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई।
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